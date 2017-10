Kasachstan steigt auf lateinisches Alphabet um

Astana – Der kasachische Präsident Nursultan Nasarbajew hat seine Regierung angewiesen, bis 2025 das kyrillische durch das lateinisches Alphabet zu ersetzen. Am Freitag erließ der kasachische Staatschef einen entsprechenden Erlass. Der zentralasiatische Staat entfernt sich damit auch ein kleines Stück von seinem engen Verbündeten Russland.

Seit 1940 wird in Kasachstan das kyrillische Alphabet mit seinen 42 Buchstaben benutzt. Abgelöst werden soll das bisherige Alphabet durch ein erweitertes lateinisches mit 32 Buchstaben, Apostrophen dienen zur Modifizierung. Dafür fehlen unser C und W. Festgelegt hat die Details eine Sprachkommission der Regierung. Es gibt allerdings auch Kritik – für besonders viel Unmut sorgt die neue Schreibweise des Landes: "Qasaqstan".

foto: presidential apparatus of the president of kazakhstan