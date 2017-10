Weltmuseum Wien verzeichnete am Nationalfeiertag über 5.800 Besucher

3.550 strömten bereits am Eröffnungsabend in das rundumerneuerte Museum

Wien – Reger Besucherandrang herrschte nach der Eröffnung des Weltmuseums Wien am späten Mittwochabend sowie beim Tag der offenen Tür am gestrigen Nationalfeiertag. Nach der von Andre Heller kuratierten Show, der 7.500 Besucher beiwohnten, strömten bis 1 Uhr früh 3.550 Besucher in die Ausstellungen, am Nationalfeiertag verzeichnete man laut Museumsangaben bei ebenfalls freiem Eintritt 5.866 Besucher. (APA, 27.10.2017)