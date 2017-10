Das Internet gräbt Super Marios Penis aus

Ausschnitt aus einem offiziellen Mario-Comic zeigt die Spielfigur unten ohne

Der italo-amerikanische Kult-Klempner Mario ist dank dem Switch-Game "Super Mario Odyssey" wieder in aller Munde. Für das Abenteuer ist die Figur zum Teil oben ohne spielbar – zur Verwunderung der Fans, die in den sozialen Netzwerken allerlei belustigte Kommentare und Memes zum halbnackten Mario veröffentlichten.

foto: nintendo Ein Ausschnitt aus dem Comic zeigt Mario nackt.

In offiziellen Comics komplett nackt zu sehen

Nun wohl der nächste Aufreger: Der Klempner mit dem Schnauzer zog sich einmal bereits komplett blank aus. Konkret in offiziell lizenzierten Comics zu Mario und dem Pilz-Königreich, die zwischen 1988 und 1998 vom Manga-Herausgeber Kodansha veröffentlicht wurden, wie der Branchenblog Kotaku berichtet.

Dort wurde die Spielfigur in den Allerwertesten gebissen, woraufhin er sich seines blauen Overalls entledigte. Und tatsächlich ist Mario in dem Comic so zu sehen, wie ihn Nintendo 1983 schuf. (red, 27.10.2017)