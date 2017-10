Amazon geht mit Rückenwind ins Weihnachtsgeschäft

Whole-Foods-Übernahme zahlt sich für Amazon aus – Gewinn und Umsatz liegen über Erwartungen – Aktie gestiegen – Amazon will sich Zugang zu Wohnungen verschaffen

IT-Commerce-Riese Amazon geht nach einem Umsatzsprung im Sommer gestärkt ins wichtige Weihnachtsgeschäft. Im dritten Quartal kletterten die Erlöse um 34 Prozent auf 43,7 Mrd. Dollar (37,2 Mrd. Euro), wie die weltweite Nummer eins im Onlinehandel in der Nacht zu Freitag mitteilte.

Kunden griffen vor allem bei den Rabattaktionen rund um die Marketinginitiative "Prime Day" zu, die am 15. Juli erstmals stattfand. Zudem trug die fast 14 Mrd. Dollar schwere Übernahme der Biosupermarktkette Whole Foods einen Großteil zum Umsatzplus bei.

Tausendsassa

Amazon entwickelt sich immer stärker zu einem Tausendsassa, der Milliarden in immer neue Geschäftsbereiche steckt. Längst ist der Konzern aus Seattle nicht mehr nur eine Größe im Onlinehandel, sondern mit Whole Foods auch im Einzelhandel aktiv und mit AWS zum Marktführer im Cloudgeschäft aufgestiegen. Dazu kommt noch ein Streaming-Dienst a la Netflix, Hardware wie das Kindle-Lesegerät und der Sprachassistent Alexa. "Sie feuern aus allen Rohren", fasste Daniel Kurnos vom Risikokapitalgeber Benchmark das Geschehen zusammen.

Laut einer Studie der PwC-Wirtschaftsprüfer gibt Amazon in diesem Jahr erstmals mehr Geld für Forschung und Entwicklung aus als jeder andere Konzern und löst damit Volkswagen an der Spitze ab. Finanzchef Brian Olsavsky kündigte die Entwicklung neuer Geschäftsformate an. Lange Zeit sorgte die Ausgabefreude von Amazon für hochgezogene Augenbrauen bei Analysten. "Es scheint jetzt, als sei das Unternehmen an einem Punkt angelangt, wo es seine Investitionen beibehalten und trotzdem einige Krümel für die Aktionäre lassen kann", sagte Analyst Michael Prachter von der Investmentbank Wedbush Securities.

Im dritten Quartal war der Nettogewinn leicht auf 256 Mio. Dollar gestiegen. Dies lag wie der Umsatz über den Erwartungen. Die Amazon-Aktie sprang nachbörslich mehr als sieben Prozent in die Höhe. In diesem Jahr hat das Papier bereits rund 30 Prozent zugelegt.

Wenn der Bote in die Wohnung darf

Für viele Menschen gehören die Amazon-Pakete längst zum Alltag. Nun bemüht sich der Konzern mit 341.000 Mitarbeitern gleich um den Schlüssel zu den Haushalten seiner Kunden. Dafür stellte Amazon kürzlich einen speziellen Schlüssel mit integriertem Kamerasystem vor, der die Paketboten in die Wohnung lässt, damit diese dort direkt die Waren ablegen können.

"Das ist kein Experiment für uns", versicherte Amazons Vize-Präsident für Auslieferungstechnologien, Peter Larsen. In den USA richtet sich das Angebot zunächst nur an Prime-Mitglieder. Wer an diesem Programm teilnimmt, erhält für eine Jahresgebühr die Lieferungen schneller und muss keine Versandkosten zahlen. Die Abo-Einnahmen stiegen im Sommer um 59 Prozent auf 2,4 Mrd. Dollar. (APA, 27.10.2017)