DM darf weiter keine rezeptpflichtigen Medikamente vertreiben

Die Drogeriekette ist beim Verfassungsgerichtshof abgeblitzt, der von DM gestellte Antrag wurde zurückgewiesen

Wien – Die Drogeriekette DM darf auch künftig keine rezeptpflichtigen Medikamente vertreiben. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat einen Antrag von DM auf Prüfung verschiedener gesetzlicher Bestimmungen, die den Apothekenvorbehalt für die Abgabe von Arzneimitteln regeln, zurückgewiesen.

"Die Richterinnen und Richter begründeten ihre Entscheidung vom 25. September 2017 mit formalen Gründen in der Formulierung des Antrags", heißt es in der Aussendung des VfGH vom Freitag. Das Unternehmen kämpft seit Jahren darum, das Apothekenmonopol aufzubrechen, um Aspirin und Co vertreiben zu können. (red, 27.10.2017)