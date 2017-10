Weinstein verklagt Ex-Firma auf Zugang zu Akten

Hollywood-Produzent hofft auf entlastendes Material in Belästigungsskandal

Hollywood – Der mit zahlreichen Belästigungs- und Vergewaltigungsvorwürfen konfrontierte US-Filmproduzent Harvey Weinstein hat Klage gegen sein Ex-Unternehmen Weinstein Company eingereicht. Wie aus der am Donnerstag eingereichten Klage hervorgeht, fordert Weinstein Zugang zu seiner Personalakte und seinem E-Mail-Konto.

Weinstein benötige diesen Zugang, um feststellen zu können, ob sich darin Informationen befinden, die ihn und die Firma entlasten. "Herr Weinstein glaubt, dass sein E-Mail-Konto Informationen enthält, die ihn und damit auch die Firma mit Blick auf mögliche Forderungen entlasten", heißt es in der Klageschrift. Weinstein sei darüber hinaus in der Lage, "Einblicke zu geben und seine E-Mails zu erklären und in den größeren Kontext zu stellen".

Angesichts einer in dieser Woche eingereichten Klage einer Schauspielerin gegen die Weinstein Company, in der fünf Millionen Dollar (4,25 Millionen Euro) Entschädigung gefordert werden, sei es notwendig, dass Weinstein Zugang zu den Dokumenten erhalte, um der Firma "ungerechtfertigte Vergleiche oder Verurteilungen" zu ersparen.

Der lange einflussreiche Hollywood-Produzent Weinstein soll über drei Jahrzehnte hinweg Frauen sexuell belästigt haben. Dutzende Frauen haben sich mit entsprechenden Vorwürfen gemeldet, unter anderen die Top-Schauspielerinnen Gwyneth Paltrow und Angelina Jolie. Mindestens sechs Frauen werfen Weinstein vor, er habe sie vergewaltigt. In New York und Großbritannien wurden bereits Ermittlungen wegen der Vorwürfe eingeleitet. Weitere Klagen sind zu erwarten. (APA, 27.10.2017)