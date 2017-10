Grabner-Doppelpack bei Rangers-Sieg – Auch Vanek scorte

Rangers bezwingen die Coyotes. Raffl und Philadelphia verloren in Ottawa

New York – Die vierte Linie hat den New York Rangers am Donnerstag im Nachzügler-Duell der NHL zum Sieg gegen die Arizona Coyotes verholfen. Michael Grabner mit seinen Saisontreffern zwei und drei sowie Pawel Buchnewitsch scorten beim 5:2 je zweimal. Thomas Vanek eröffnete für die Vancouver Canucks den Torreigen beim 6:2 gegen Washington mit seinem vierten Treffer der Saison (13.).

Grabner bezwang Keeper Adin Hill bei zwei seiner acht Schüsse: Er traf nach Assist des Rookie-Centers Boo Nieves zum 3:1 (26.) und zum Endstand ins leere Tor (60.). Die Coyotes kassierten die zehnte Niederlage im zehnten Match und blieben als einziges Team sieglos. Thomas Vanek gelang sein Tor bei seinem einzigen Schuss des Spiels, er leitete damit den vierten Erfolg in Serie ein. Mit 13 Punkten sind die Canucks die Nummer vier der Western Conference.

Michael Raffl und die Philadelphia Flyers kassierten mit dem 4:5 in Ottawa die zweite Niederlage in Serie. Die Flyers waren schon 0:3 und 2:5 zurückgelegen. (APA, 27.10.2017)

Donnerstag-Ergebnisse der National Hockey League (NHL):

New York Rangers (mit Grabner/2. und 3. Saisontor) – Arizona Coyotes 5:2,

Vancouver Canucks (mit Vanek/4. Saisontor) – Washington Capitals 6:2,

Ottawa Senators – Philadelphia Flyers (mit Raffl) 5:4,

Boston Bruins – San Jose Sharks 2:1,

Florida Panthers – Anaheim Ducks 8:3,

Minnesota Wild – New York Islanders 6:4,

Toronto Maple Leafs – Carolina Hurricanes 3:6,

Pittsburgh Penguins – Winnipeg Jets 2:1 n.V.,

Montreal Canadiens – Los Angeles Kings 0:4,

Tampa Bay Lightning – Detroit Red Wings 3:2,

Edmonton Oilers – Dallas Stars 5:4.