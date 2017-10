Österreich belieferte Südkorea mit nordkoreanischen Reisepässen

Innenministerium bestätigt Recherchen von STANDARD und "profil" – Staatsdruckerei produzierte biometrische Blankopässe

Die österreichischen Sicherheitsbehörden stehen im Verdacht, sich an einer Spionageaktion gegen Nordkorea beteiligt zu haben. Die Sache ist pikant: Die Staatsdruckerei, die für Nordkorea Pässe herstellt, soll vom südkoreanischen Nachrichtendienst über Vermittlung des österreichischen Verfassungsschutzes ersucht worden sein, mindestens drei nordkoreanische Blankopässe an Südkorea abzuzweigen – und das ist offenbar auch geschehen, wie gemeinsame Recherchen von "Zib2", "profil" und STANDARD ergeben.

Zustandegekommen ist der Deal demnach über Vermittlung des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), das dem ÖVP-geführten Innenministerium untersteht. Und das Innenministerium hat beste Beziehungen zur Staatsdruckerei.

Die Staatsdruckerei soll aus Nordkorea eine Bestellung von insgesamt 200.000 Pässen erhalten haben. Das Unternehmen, das im Jahr 2000 privatisiert worden ist, möchte zu dieser Causa kein Statement abgeben. Es gebe strikte Vorgaben bei der "Kommunikation zu Kunden und Nicht-Kunden", hieß es auf Anfrage von STANDARD und "profil".

Konflikt zwischen Ministerien

Allerdings bestätigt das Innenministerium, dass ein Auftrag Nordkoreas an die Staatsdruckerei geprüft wurde und man "aus Sicherheitsperspektive dazu keine Bedenken" hatte. Das Wirtschaftsministerium hatte zuvor eine Anfrage über eine Exportgenehmigung erhalten. Die Prüfung ergab, dass Pässe nicht unter die Embargobestimmungen fielen, die von den Vereinten Nationen wegen des nordkoreanischen Atomprogramms ausgesprochen worden sind. Das Außenministerium, das ebenfalls einbezogen wurde, soll allerdings Bedenken gegen die Lieferung angemeldet haben. Das nordkoreanischen Regime gilt als eines der brutalsten der Welt, Diktator Kim Jon-Un fällt regelmäßig mit kriegerischer Rhetorik gegen Südkorea auf.

Für das Geschäftsverhältnis zwischen Nordkorea und der Staatsdruckerei könnte die Enthüllung der Pass-Weitergabe an Südkorea drastische Konsequenzen haben. Laut einem anonymen Schreiben aus dem Innenministerium, das "profil" und STANDARD vorliegt, soll die Wiener Residentur des südkoreanischen Geheimdienstes Blanko-Pässe erbeten haben. In diesem Dossier heißt es außerdem, dass Mitarbeiter des BVT als Dank für die Aktion kostenlos in Südkorea urlauben könnten. Das Innenministerium sagt dazu, dass ihm dazu "keine Informationen vorliegen". "Um dem nachzugehen, müssen wir dringend um eine Konkretisierung bitten", hieß es.

"Zu Anschauungszwecken"

Dass Pässe an Südkorea geliefert wurden, wird im Innenministerium bestätigt. Es handle sich um "Musterexemplare, die Schulungs- und Anschauungszwecken dienen". Sie sollten den Südkoreanern helfen, "Fälschungsmerkmale erkennen zu können".

Nordkorea hat zu Österreich ein besonderes Verhältnis. So befand sich die letzte nordkoreanische Bank in Europa, die Golden Star Bank, bis 2004 in Wien. Sie wurde nach Vorwürfen zu Spionage, Geldwäsche und dem Handel mit radioaktivem Material geschlossen. Eine Anfrage bei der nordkoreanischen Botschaft zu der Herstellung von Reisepässen in Österreich ist nicht beantwortet worden. Auch das BVT selbst gibt sich schweigsam. Nach ersten Anfragen von STANDARD und profil berichtete jedoch plötzlich die Krone über die Produktion nordkoreanischer Pässe bei der Staatsdruckerei – womöglich nach einem Tipp aus dem Innenministerium, dass andere Medien zur Causa recherchieren. Die Pass-Weitergabe an Südkorea fehlte in der "Krone"-Geschichte.

Dass Urkundendruckereien Blankopässe liefern, sei nichts Ungewöhnliches, sagt ein mit den Vorgängen Vertrauter zum STANDARD. Dass es im vorliegenden Fall um das mit einem Embargo belegte nordkoreanische Regime geht und dieser Vertrag noch dazu von Südkorea für eigene Geheimdienstzwecke benutzt worden sein könnte, verleiht der Causa jedoch einige Brisanz. Ob Nordkorea von der Aktion wusste oder sie gar billigte, ist nicht bekannt – davon kann allerdings nicht ausgegangen werden.

Apropos Neutralität

Die Aktion könnte für diplomatische Verwicklungen sorgen. Österreichische Politiker rühmen oft die Neutralität des Landes. Erst am Donnerstag, dem Nationalfeiertag, sprach ÖVP-Chef Sebastian Kurz davon, sich darüber zu freuen "die Freiheit, aber auch die Neutralität unseres Landes feiern zu können." (Maria Sterkl, Fabian Schmid, 28.10.2017)