Thiem in Wien gegen Gasquet ausgeschieden

Österreichs Nummer eins muss sich dem Franzosen in drei Sätzen geschlagen geben und scheitert erneut im Achtelfinale

Wien – Dominic Thiem hat am Donnerstag die hohen Erwartungen nicht erfüllt und ist bei seinem Heimturnier erneut vorzeitig gescheitert. Thiem schied vor 9.200 Fans in der Wiener Stadthalle wie im Vorjahr bereits im Achtelfinale aus. Der 24-jährige Weltranglisten-Sechste unterlag beim Erste Bank Open am Nationalfeiertag dem Franzosen Richard Gasquet nach 2:22 Stunden mit 6:4,5:7,1:6.

Thiems bestes Wien-Resultat bleibt damit weiterhin das Viertelfinale aus 2013. Sein nächstes Turnier bestreitet der Lichtenwörther nun kommende Woche beim Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy. Nach einer Woche Pause tritt er dann bei den ATP-World-Tour-Finals der besten acht Spieler des Jahres in London an. Seine Form wird er bis dahin gewaltig steigern müssen.

Damit sind nur noch zwei Gesetzte im Wiener Viertelfinale im Bewerb: Am Freitag (2. Spiel nach 16.30 Uhr) spielen im Schlager Topstar Alexander Zverev (GER-1) und Jo-Wilfried Tsonga (FRA-8) gegeneinander. (APA, 27.10.2017)