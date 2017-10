Amazon erfreut Anleger mit überraschend starken Quartalszahlen

Gewinn trotz hoher Ausgaben im dritten Quartal leicht gesteigert – 1,3 Milliarden Dollar von neu übernommenen Bio-Supermarktkette Whole Foods beigesteuert

Seattle – Amazon hat seinen Gewinn im dritten Quartal trotz hoher Ausgaben leicht gesteigert. Verglichen mit dem Vorjahreswert legte der Überschuss um 1,6 Prozent auf 256 Millionen Dollar (220 Millionen Euro) zu, wie der Internet-Handelsriese am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte.

Boomende Online-Verkäufe durch die Rabattaktion "Prime Day" und das florierende Cloud-Geschäft ließen die Erlöse um 34 Prozent auf 43,7 Milliarden Dollar wachsen.

Whole Foods in Quartalszahlen

Erstmals tauchte auch die im August übernommene Bio-Supermarktkette Whole Foods in den Quartalszahlen auf – der 13,7 Milliarden Dollar teure Zukauf steuerte 1,3 Milliarden Dollar zum Konzernumsatz bei. Die Ergebnisse übertrafen die Prognosen der Analysten deutlich. Die Aktie stieg nachbörslich zunächst um über sechs Prozent. Auch der Ausblick auf das Weihnachtsquartal kam bei Anlegern gut an. Amazon rechnet mit einem Umsatz zwischen 56 und 60,5 Milliarden Dollar. (APA, 26.10.2017)