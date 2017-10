Siege für Linz, Innsbruck und Salzburg

Haie setzen sich beim VSV nach Verlängerung durch – Black Wings schlagen 99ers – Viele Treffer in Dornbirn und Salzburg

Linz/Villach/Salzburg – Die ersten Verfolger von Tabellenführer Vienna Capitals haben am Nationalfeiertag in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) Siege eingefahren. Die Black Wings Linz landeten mit einem 5:2 gegen die Graz 99ers ihren fünften Heimerfolg in Serie. Die Linzer liegen damit weiter vier Zähler vor dem drittplatzierten HC Innsbruck, der sich beim VSV mit 2:1 nach Verlängerung durchsetzte.

Schützenfeste in Dornbirn und Salzburg

Die Dornbirn Bulldogs besiegten Znojmo mit 8:5. Ebenfalls acht Tore erzielte Red Bull Salzburg – und das im zweiten Ligaspiel in Folge. Der Achtelfinalist der Champions Hockey League (CHL) gewann zu Hause gegen Szekesfehervar mit 8:4. Die Capitals waren nach ihrer am Sonntag in Villach kassierten ersten Saisonniederlage erst am Abend bei Medvescak Zagreb im Einsatz.

Die Linzer gingen in der ausverkauften Eisarena durch Rick Schofield etwas glücklich in Führung (5.), der Ausgleich von Oliver Setzinger folgte aber noch in derselben Minute. Stefan Gaffal traf in zweifacher Ausführung für die Black Wings – jeweils lenkte er den Puck entscheidend ins Tor (12., 26.). Die weiteren Treffer der im Mitteldrittel überlegenen Gastgeber erzielten Erik Kirchschläger (22.) und Dan DaSilva (58.).

Haie im Glück

Innsbruck landete in Villach einen etwas glücklichen Sieg. Der VSV fand in der Verlängerung die größeren Chancen vor, scheiterte aber wiederholt am hervorragend disponierten Haie-Goalie Patrik Nechvatal. Ein Konter durch Sacha Guimond brachte schließlich die Entscheidung (63.). Davor hatten in einem schwachen Spiel Patrick Platzer für den VSV (22.) und Morten Poulsen für Innsbruck (42./PP) getroffen. Vergangenen Sonntag hatten sich die Villacher noch nach Verlängerung gegen die Capitals durchgesetzt. Nun gilt die volle Konzentration dem Derby am Sonntag gegen den KAC.

Für Salzburg steht am Samstag der Schlager in Wien auf dem Programm – gleichzeitig die Generalprobe für das Achtelfinal-Hinspiel der CHL am Dienstag gegen die Växjö Lakers aus Schweden. Gegen Fehervar erfüllte der ehemalige Serienmeister die Pflicht. Thomas Raffl traf beim Kantersieg gegen das Schlusslicht zweimal im Powerplay (7., 22.), Rob Schremp kam auf ein Tor (15.) und drei Assists.

Vier Treffer von Ziga Pance für Dornbirn

Dornbirn landete den dritten Heimerfolg in Serie. Mann des Spiels gegen Znojmo war Ziga Pance, der gleich vier Treffer erzielte (24., 29., 35., 47.). Ende des Mitteldrittels führten die Vorarlberger bereits mit 6:2. Nächster Gegner ist schon am Freitag Fehervar. Innsbruck setzt seine Auswärtsreise zeitgleich in Zagreb fort, der KAC gastiert beim HCB Südtirol. (APA, 26.10.2017)

EBEL vom Sonntag – 15. Runde:

Black Wings Linz – Graz 99ers 5:2 (2:1,2:1,1:0). Keine Sorgen Eisarena Linz, 4.865 Zuschauer. Tore: Schofield (5./SH), Gaffal (12., 26.), Kirchschläger (22.), Da Silva (58./EN) bzw. Setzinger (5.), Buzzeo (36./PP). Strafminuten: 14 bzw. 12

VSV – HC Innsbruck 1:2 n.V. (0:0,1:0,0:1-0:1). Villacher Stadthalle, 2.877. Tore: Stebih (22.) bzw. Poulsen (42./PP), Guimond (63.). Strafminuten: 10 bzw. 6

Dornbirner EC – HC Znojmo 8:5 (1:0,5:2,2:3). Messestadion Dornbirn, 2.340. Tore: Reid (12.), Häußle (23.), Pance (24., 29., 35., 47.), Fraser (30.), Sylvester (60./EN) bzw. Novak (23.), Matus (33.), Mrazek (42.), Cip (52.), Yellow Horn (57.). Strafminuten: 6 bzw. 8

Red Bull Salzburg – Fehervar AV19 8:4 (2:1,2:2,4:1). Eisarena Salzburg, 2.410 Zuschauer. Tore: Th. Raffl (7./PP, 22./PP), Schremp (15.), Latusa (29.), Hochkofler (48./SH), Harris (50.), Duncan (57.), Schiechl (60./EN) bzw. Sarpatki (17.), Hari (27., 31./PP, 53.). Strafminuten: 10 bzw. 8

19:15 Uhr KHL Medvescak Zagreb – Vienna Capitals