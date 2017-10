TV- und Radiotipps für Freitag, 27. Oktober

"Echt jetzt?!" gegen "Ninja Warriors", "Neo Magazin Royale" und "Tief in den Wäldern"

14.35 DOKUMENTATION

Über Österreich Georg Riha macht den Überflieger: In vier Teilen umkreist er Natur- und Kulturschönheiten Österreichs: Juwele des Landes von Norden, Süden, Osten und Westen. Wer mehr von solchen Hochglanzbildern will, schaut schon um 11.45 Uhr auf 3sat Rihas Wachau – Land am Strome. Bis 18.10, ORF 3

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: 84-jährige "Schmugglerin" Einer Wiener Pensionistin wird vorgeworfen, gegen das Arzneimittelgesetz verstoßen zu haben, weil sie sich Medikamente ihrer Schwester aus Australien schicken ließ. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Die Unbestechliche von Bukarest Laura Codruta Kövesi ist Chefin der Antikorruptionsbehörde und hat schon einige hochrangige Politiker und Unternehmer hinter Gitter gebracht. Wie sie trotz Todesdrohungen unbeirrt gegen die Mächtigsten im Staat vorgeht. Bis 20.15, Arte

20.15 SHOW

Echt jetzt?! Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll stellen prominenten Kandidaten Fragen, die diese möglichst nicht wissen sollen, weil sie dann Geschicklichkeitsübungen machen müssen, bei denen sie sich möglichst patschert anstellen sollen. Antwort des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf Ninja Warriors. Bis 21.55, ORF 1

21.00 MAGAZIN

Makro: Umbau der Alpen Ab Oktober bis Ostern sind in den Alpen rund 40.000 Schneekanonen im Dauereinsatz. In den vergangenen 100 Jahren ist die Temperatur in den Alpen mit 1,5 Grad Celsius doppelt so stark gestiegen wie im globalen Durchschnitt. Neben dem Klimawandel hat das größte Gebirge Europas auch mit einer Verkehrslawine zu kämpfen, verursacht von Touristen, Transit- und inneralpinen Fahrern. Es droht der Verkehrsinfarkt. Und die Alpen leiden unter Verstädterung und Überalterung. Bis 21.30, 3sat

22.25 DUNKLES BEGEHREN

Tief in den Wäldern (Au fond des bois, F/D 2010, Benoît Jacquot) Nach einem wahren Fall: Ein Landstreicher (Nahuel Pérez Biscayart) taucht 1865 bei einem südfranzösischen Arzt auf, hypnotisiert dessen Tochter (Isild Le Besco) und vergewaltigt sie. Das Mädchen folgt ihm in die Wälder. Die Frage ist: Ist sie wirklich willenlos? Märchenhaftes Psychogramm über Hingabe und Abhängigkeit. Bis 0.05, 3sat

dionysuscinema

22.40 DOKUMENTATION

Universum History: Große Völker der Geschichte – die Karthager Die Geschichte setzt vor rund 3000 Jahren ein, als phönizische Siedler ihre Mutterstädte im heutigen Libanon verlassen, um im Mittelmeerraum neue Kolonien zu gründen. Sie entstehen an den Küsten Nordafrikas, auf Sizilien, Sardinien, Korsika, den Balearen und im Süden Spaniens. Bis 23.35, ORF 2

0.00 MAGAZIN

Neo Magazin Royale Auf Jan Böhmermanns Agenda: Meinungen zu modernen Alternativen zu einem namhaften Printmagazin, Ideen der Bastel Brothers zum Thema Herbst und das Staatsoberhaupt eines eigenen Staates, Fynn Kliemann. Bis 0.45, ZDF

0.15 MAGAZIN

Tracks Themen: 1) Hackacon: Idiotische Innovationen gesucht! 2) Gook: Justin Chons neuer Spielfilm. 3) Salim Shaheen: Porträt des afghanischen Regisseures. 4) Der australische Musiker Alex Cameron. 5) Rapperin Nadia Rose. 6) Calle 13, laut New York Times "die erste intellektuelle Reggaeton-Band". Bis 1.00, Arte

2.10 ZUSAMMENRAUFEN

The Kids Are Alright (USA 2010, Lisa Cholodenka) Julianne Moore und Annette Bening in einem heiklen Patchwork: Das Lesbenpaar wird mit dem Samenspender ihrer Kinder konfrontiert. Ein Teil mehr, als dem anderen lieb ist. Bis 3.50, ZDF

(Doris Priesching, 27.10.2017)