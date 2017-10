EU nimmt britisches Steuerschlupfloch ins Visier

Regel für die Steuerbefreiung von konzerninternen Finanzierungen im Visier

Brüssel/London – Die Europäische Union nimmt sich trotz des nahenden Ausstiegs Großbritanniens Steuerschlupflöcher in dem Vereinigten Königreich vor. Man gehe dem Verdacht nach, dass eine britische Steuerregelung es multinationalen Konzernen erlaube, dort weniger Steuern zu zahlen, teilte die EU-Kommission am Donnerstag mit. Die Konstruktion könnte gegen EU-Beihilferecht verstoßen.

Konkret geht es um eine 2013 eingeführte Regel für die Steuerbefreiung von konzerninternen Finanzierungen (Group Financing Exemption). Sie ermöglicht es multinationalen Konzernen mit Sitz in Großbritannien, einen Teil der versteuerbaren Einnahmen an Offshore-Gesellschaften zu übertragen, um so Steuern zu sparen.

Die Londoner Regierung hält in einer Reaktion auf die Untersuchung die besagten Regeln vereinbar mit EU-Recht, will "aber die EU bei der Aufklärung unterstützen", so eine Sprecherin. (Reuters)