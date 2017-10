Nach doppeltem Derbysieg: Rapid ist glücklich

"Passiert nicht oft" – für "Freistoßkönig" Schobesberger zählte nur das Weiterkommen

Wien – Der SK Rapid darf sich dieser Tage im fußballerischen Dauerhoch wähnen. Der zweite Derbysieg binnen vier Tagen ließ die Grünweißen am Mittwochabend mit ihren Fans in Feierlaune zurück. Beim 2:1 im ÖFB-Cup-Achtelfinale gegen Erzrivale Austria schoss erneut Philipp Schobesberger per Traumfreistoß den entscheidenden Treffer. Die Austria leckt nach der vierten Pflichtspielpleite in Serie ihre Wunden.

"Es passiert nicht oft, dass man in so kurzer Zeit zwei Derbys gewinnt. Natürlich bin ich überglücklich, dass ich zweimal das Siegestor erzielt habe", sagte Schobesberger nach der Partie. In der 78. Minute hatte der Flügelspieler Maß genommen und den Ball exakt im Kreuzeck versenkt. Schon beim 1:0 durch Thomas Murg (41.) hatte Schobesberger in der Entstehung entscheidend mitgewirkt.

Nur der Sieg zählt

Dass die Austria ein ebenbürtiger, in der zweiten Spielhälfte eher überlegener Gegner war, war wohl auch Schobesberger bewusst. "Im Cup zählt nur das Weiterkommen. Gegen die Austria ist es noch schöner", sagte der 23-Jährige, der von den Violetten vehementer als noch beim 1:0 am Sonntag abgeschirmt wurde. Schobesberger betrieb dennoch Werbung in eigener Sache. Der Vertrag des Teamspielers bei Rapid läuft kommenden Sommer bekanntlich aus, seine sportliche Zukunft scheint offen.

Rapids Trainer Goran Djuricin wirkte trotz der jüngsten Erfolgserlebnisse – es war der sechste Pflichtspielsieg in Serie – wenig euphorisch. Nüchtern analysierte er die Partie, in der die Austria seiner Elf "alles, alles abverlangt" habe und sprach von einem "glücklichen Sieg". "Aber die Mannschaft hat so viel Selbstvertrauen und Reserven, dass wir am Schluss noch einmal angreifen können", betonte Djuricin den Unterschied zur vergangenen Saison.

"Freistoßkönig"

Über das Freistoßtor seines formstärksten Spielers wunderte sich der Rapid-Coach nicht. "Er kann das wirklich sehr gut. Unser Freistoßkönig ist eigentlich Steffen (Hofmann), aber jetzt haben wir einen Nachfolger", sagte Djuricin. Auch Murg betonte, dass Schobesberger seine diesbezüglichen Qualitäten bereits im Training gezeigt habe. "Unser Ziel ist wieder Klagenfurt, dem sind wir einen Schritt näher gekommen", sagte der Torschütze. Die Auslosung des Viertelfinales erfolgt am 5. November.

Positiv durfte neben Rapid auch die Polizei resümieren. Hatte es im Rahmen des Sonntags-Derbys noch vier Festnahmen und zahlreiche Anzeigen gegeben, blieb es diesmal recht ruhig. "Kleinere Provokationen" seien durch rasches Einschreiten unterbunden worden, hieß es in einer Aussendung der Polizei-Pressestelle. (APA, 26.10.2017)