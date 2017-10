Reddit schloss etliche Nazi- und Hass-Foren

Inhalte, die "Gewalt anregen, glorifizieren, anreizen" dürfen nicht veröffentlicht werden

Der umstrittene US-Onlinedienst Reddit hat etliche Nazi- und Hass-Foren geschlossen. Zuvor hatte die Plattform eine neue Richtlinie verkündet, die die Veröffentlichung von Inhalten verbietet, die "Gewalt anregen, glorifizieren, anreizen" oder als Aufruf zur Gewalttätigkeit gegen Einzelperson oder eine Gruppe von Leuten verstanden werden können.

"Unzensiert"

Reddit bietet seinen Anwendern die Möglichkeit, jedes Spezialthema in sogenannten Subreddits in einer freien und unzensierten Debatte zu erörtern. Die Beiträge können von anderen Usern als positiv oder negativ beurteilt werden. Je besser ein Beitrag bewertet wird, desto prominenter erscheint er auf der Website. Populär sind auch die öffentlichen Fragerunden AMA (Ask Me Anything), bei denen sich auch Prominente wie US-Präsident Barack Obama 2012 sich einer Befragung durch Reddit-Mitglieder stellen.

Nach der Ankündigung der aktuellen Richtlinienänderung wurden über zehn Subreddits geschlossen, darunter "/r/NationalSocialism" und "/r/Nazi". Die neuen Richtlinien verbieten auch die Darstellung von Tierquälereien. Daher wurden auch Foren wie "/r/SexWithDogs" blockiert.

Früher strikte Ablehnung von Einschränkungen

Reddit hatte es unter seinem ehemaligen Chef Yishan Wong kategorisch angelehnt, irgendwelche Inhalte von Plattform zu entfernen, auch wenn diese gegen Gesetze verstießen. "Du wählst aus, was du veröffentlichen willst", sagte er in einem Interview. "Du wählst aus, was du lesen willst. Du wählst aus, welche Art von Subreddits du anlegen willst."

Nach seinem Rücktritt 2014 versuchte seine Nachfolgerin Ellen Pao besonders umstrittene Inhalte von der Plattform zu entfernen. Sie musste aber nach Zensurvorwürfen und einer umstrittenen Personalentscheidung wieder die Spitzenposition räumen. Seitdem wird das Unternehmen, das mehrheitlich zum Medienkonzern Conde Nast gehört, wieder von Mitbegründer Steve Huffman geführt. (APA, 26.10.2017)