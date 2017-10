Orkanböen bedrohen Ski-Auftakt in Sölden

Damen-RTL sollte machbar sein, für Herren-Bewerb erwarten Meteorologen Schneefall und Böen über 120 km/h

Innsbruck – Der Auftakt zur alpinen Skiweltcup-Saison am Wochenende in Sölden könnte vom Wetter beeinträchtigt werden. Wie die ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) in Innsbruck der APA am Donnerstag erklärte, könnte der Herren-Riesentorlauf am kommenden Sonntag wegen Windböen in Orkanstärke in Gefahr sein. Für das Damenrennen am Samstag sehen die Wetterexperten etwas weniger Probleme.

Am Nationalfeiertag dominierte auf dem Söldener Rettenbachferner, auf dem am Wochenende der Start der Weltcup-Saison 2017/18 geplant ist, Prachtwetter. Nach einem Kaltlufteinbruch am Freitag soll es in der Nacht auf Samstag zunächst rasch wieder besser werden.

Samstag gut, Sonntag schlecht

Am Samstag steht der Riesentorlauf der Damen auf dem Programm. "Es wird passables Wetter mit passabler Sicht geben und es wird trocken sein", sagte Simon Hölzl von der Wetterdienststelle in Innsbruck. Lediglich der Wind könnte schon hier ein Störfaktor sein, denn für den Startbereich erwartet Hölzl schon an diesem Tag Windspitzen bis zu 50 km/h.

"Aber in der Nacht auf Sonntag wird sich das Wetter sehr rasch markant verschlechtern", befürchtet der Experte. Ein massive Kaltfront vom Norden drücke dann herein, Österreich werde genau im Jetstream liegen.

"Am Rettenbachferner erwarte ich Orkanböen (über 120 km/h, Anm.). Auch die Sicht wird durch Schneefall sehr schlecht sein", sagte der Meteorologe. "Insgesamt ist der Sonntag von einem markanten Temperatursturz geprägt und wird schlecht sein." (APA, 26.10.2017)