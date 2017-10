Haushaltsgeräte und Fernseher füllen LG die Kassen

Operativer Gewinn im dritten Quartal um 82 Prozent auf 400 Mio. Euro gestiegen, Umsatz um 15 Prozent auf 11,4 Mrd. Euro

Trotz schwächelnder Handy-Verkäufe hat der südkoreanische Elektronikkonzern LG im Sommer einen Gewinnsprung geschafft. Das operative Ergebnis schnellte im dritten Quartal um 82 Prozent auf umgerechnet rund 400 Mio. Euro in die Höhe, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Gute Geschäfte mit TV- und Haushaltsgeräten konnten anhaltende Verluste in der Smartphone-Sparte mehr als wettmachen.

Premium-Produkte

Vor allem mit Premium-Produkten wie OLED-Fernsehern und den Top-Marken bei Kühlschränken und Waschmaschinen lief es rund. Der Umsatz legte um 15 Prozent auf rund 11,4 Mrd. Euro zu. Dennoch rechnet das Unternehmen im vierten Quartal mit etwas weniger Gewinn.

Zuwachs von 26 Prozent

In der TV-Sparte stieg der Gewinn um 20 Prozent auf einen neuen Höchststand. Bei Haushaltsgeräten lag der Zuwachs sogar bei 26 Prozent. Das Handy-Geschäft verbuchte dagegen ein Minus von fast 300 Mio. Euro und damit den zehnten Quartalsverlust in Folge. LG ist zwar nach Samsung der weltweit zweitgrößte TV-Geräte-Hersteller, liegt aber auf dem wichtigen Smartphone-Markt weit abgeschlagen hinter dem heimischen Konkurrenten sowie Apple und mehreren chinesischen Herstellern. (APA, 26.10.2017)