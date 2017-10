Bagdad lehnt Kompromissangebot der Kurden ab

Premier Abadi: Akzeptiere nur Annullierung der Volksabstimmung

Teheran/Bagdad – Im Konflikt um das Unabhängigkeitsreferendum der Kurden im Nordirak hat der irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi einen Kompromissvorschlag der kurdischen Regionalregierung in Erbil abgelehnt. Er werde nur eine Annullierung der Volksabstimmung akzeptieren, erklärte Abadi am Donnerstag bei einem Besuch in der iranischen Hauptstadt Teheran.

Die kurdische Führung hatte angeboten, die Ergebnisse des umstrittenen Referendums einzufrieren und mit Gesprächen zu beginnen. Die Kurden hatten sich im September bei einer Volksabstimmung mit überwältigender Mehrheit für einen eigenen Staat ausgesprochen. Die irakische Zentralregierung lehnt eine Abspaltung der Kurden strikt ab. Irakische Truppen waren in der vergangenen Woche in zahlreiche Gebiete vorgerückt, die unter Kontrolle kurdischer Peschmerga-Kämpfer waren. (APA, dpa, 26.10.2017)