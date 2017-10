Janko-Treffer für Sparta Prag zu wenig im Cup

Niederlage im Elferschießen gegen Banik Ostrau

Prag – Marc Janko hat am Mittwoch seinen ersten Pflichtspieltreffer für Sparta Prag erzielt. Der ÖFB-Teamstürmer steuerte im Duell mit Banik Ostrau im tschechischen Cup-Achtelfinale in der 77. Minute per Kopf das 1:1 bei, konnte damit aber nicht das Out seines Teams verhindern. Nach einem 2:2 nach Verlängerung behielt Ostrau im Elferschießen die Oberhand.

Janko wurde bei seinem sechsten Saisoneinsatz in der 67. Minute eingewechselt und traf auch im Elfmeterschießen. (APA, 25.10.2017)