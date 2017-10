Morgen-Update für Donnerstag, den 26.10.2017: ÖVP und FPÖ einigen sich auf Kassasturz, Prozess gegen Menschenrechtler und striktere Einreisekontrollen in den USA

Guten Morgen! Hier Ihr Nachrichtenüberblick zum Feiertagsfrühstück

[Inland] ÖVP und FPÖ einigen sich auf Kassasturz und Clustergruppen

Wer für Kurz und Strache verhandelt

[International] Istanbul-Prozess: Richter entlässt Menschenrechtler aus U-Haft

[Panorama] Wirtschaftskammer: 24-Stunden-Pflege einzig leistbares Modell

[Wirtschaft] E-Bike-Streit in Mattighofen: KTM will KTM ausbremsen

[Lifestyle] Striktere Einreisekontrollen in den USA ab Donnerstag

[Sport] Ex-Schalke-Coach Weinzierl Kandidat für Koller-Nachfolge

[Wetter] Am Nationalfeiertag, gibt es einiges an Sonnenschein und angenehm temperierte Bedingungen. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 21 Grad.

[Zum Tag] Am 26. Oktober 1965 wurden die Beatles von Königin Elisabeth II. im Londoner Buckingham Palace mit dem Orden Member of the British Empire ausgezeichnet. John Lennon gab seinen Orden ein paar Jahre später aus Protest gegen die Beteiligung Großbritanniens am Biafra-Krieg wieder zurück.