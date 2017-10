Ein Franzose coacht ab sofort Christian Fuchs und Aleksandar Dragovic

Leicester – Der englische Fußball-Premier-League-Club Leicester City hat am Mittwoch die Verpflichtung von Claude Puel als neuen Trainer bekanntgegeben. Der Franzose, der im Sommer als Southampton-Trainer entlassen wurde, tritt beim Club von Christian Fuchs und Aleksandar Dragovic die Nachfolge des in der Vorwoche gefeuerten Craig Shakespeare an. (APA, 25.10.2017)