Vorjahres-Finalist Tsonga mit viel Mühe im Achtelfinale

Franzose brauchte gegen Russen Chatschanow über zwei Stunden für Dreisatz-Sieg

Wien – Jo-Wilfried Tsonga hat am Mittwochabend mit viel Mühe das Achtelfinale des Erste Bank Open erreicht. Der als Nummer 8 gesetzte Franzose, der im Vorjahr bis ins Endspiel vorgedrungen war, besiegte den aufstrebenden Russen Karen Chatschanow nach 2:11 Stunden mit 6:7(2),6:4,6:3. Er trifft damit am Donnerstag auf den Bosnier Damir Dzumhur.

Der Weltranglisten-15. und Wien-Sieger 2011 hat damit die erste Hürde auf dem Weg zum möglichen Viertelfinal-Schlager gegen den topgesetzten Alexander Zverev genommen.

Bereits am Nachmittag zog Philipp Kohlschreiber als erster Spieler ins Viertelfinale ein. Der Deutsche eliminierte den französischen Qualifikanten Pierre-Hugues Herbert nach knappem ersten Satz noch sicher mit 7:6(4),6:3.

Der 34-jährige Schützling von Markus Hipfl könnte am Freitag zum insgesamt vierten Mal nach 2008, 2009 und 2014 das Halbfinale in Wien erreichen. Sein Gegner wird allerdings erst am Donnerstag ermittelt. (APA – 25.10. 2017)