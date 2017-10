Prozess gegen Menschenrechtler: Türkischer Staatsanwalt beantragte Aufhebung der U-Haft

Staatsanwaltschaft beantragt Ende der U-Haft für sieben der acht inhaftierten Menschenrechtler, darunter AI-Chefin Idil Eser und dem Deutschen Peter Steudtner

Nach zehn Stunden Anhörung der Angeklagten findet es selbst die türkische Staatsanwaltschaft schwierig, ihre Konstruktion von Terror, Verschwörung und dringendem Handlungsbedarf noch aufrecht zu erhalten: Im Istanbuler Prozess gegen die Menschenrechtler beantragte sie am Mittwochabend die Freilassung von sieben der acht in Untersuchungshaft gehaltenen Beschuldigten, darunter der Direktorin von Amnesty International in der Türkei, Idil Eser, und des deutschen Aktivisten Peter Steudtner. "Ich bin angeklagt wegen der Arbeit für Menschenrechte", hatte Idil Eser bei ihrer Anhörung festgestellt.

Der Prozessbeginn war international verfolgt worden. Die deutsche Bundesregierung hatte nach der Festnahme von Steudtner ihre Türkeipolitik geändert und drängt seither auf Sanktionen gegen den EU-Beitrittskandidaten. Recherchen der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge versucht Berlin auch, die Türkei von ausländischen Kreditfinanzierungen bei der Europäischen Investitionsbank (EIB) und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) abzuschneiden. Die türkische Lira gab am Mittwoch weiter nach und lag bei 4,45 für einen Euro.

"Geheimes Treffen"

Die zehn Menschenrechtler waren vergangenen Juli bei einem kleinen Workshop auf der Insel Büyükada vor Istanbul festgenommen worden. Steudtner und der schwedisch-iranische Aktivist Ali Gharavi waren dort als Vortragende engagiert. Idil Eser und sieben führende Vertreter anderer Menschenrechtsorganisationen in der Türkei waren die anderen Teilnehmer. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt sie, ein "geheimes Treffen" organisiert zu haben und Mitglieder von Terrororganisationen zu sein. Das türkische Strafrecht sieht dafür Gefängnisstrafen zwischen siebeneinhalb und 15 Jahren vor.

Nach allgemeinen Dafürhalten in der EU und in Washington sind die Anschuldigen gegenstandslos. Steudtners Anwalt bezeichnete die nur 17 Seiten lange Anklageschrift als einen "schlechten Roman". Die beiden ausländischen Angeklagten Steudtner und Ghavari kommen selbst nur in zwei Absätzen vor. "Ich fordere meine Freilassung und meinen Freispruch", sagte der 45-jährige Steudtner am Ende seiner Anhörung.

Manipulierte Karte

Ein Teil der Anschuldigungen gegen ihn sei konstruiert, ein anderer Teil stehe in keinem Zusammenhang mit der Anklage, so erklärt der deutsche Menschenrechtler. Nichts davon schaffe eine Verbindung zum Terrorismus. Ghavari wiederum gab an, eine Karte mit der kurdischen Bevölkerungsverteilung in Vorderasien, die auf seinem Computer gefunden und zum Anklagepunkt gemacht wurde, sei nachträglich verändert worden. Das Original zeige, dass es eine linguistische Karte sei und nicht eine politische. "Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache", sagte Ghavari dem Richter.

Acht der zehn auf Büyükada festgenommenen Menschenrechtler waren Mitte Juli wegen der "starken Belege" und der "Schwere des Verbrechens" offiziell in Untersuchungshaft genommen worden. Zwei wurden freigelassen.

Zwei bleiben im Gefängnis

Anders als die zehn Angeklagten des Workshops war AI-Präsident Kılıç bereits im Juni verhaftet worden. Ihm wird vorgeworfen, der Bewegung des Predigers Fethullah Gülen anzugehören, einem früheren politischen Verbündeten der Regierungspartei AKP. Kılıç' Fall wurde kurzerhand dem Strafverfahren gegen die Teilnehmer des Seminars angeschlossen. Der Grund ist nicht klar. Kılıç muss am Donnerstag wegen derselben Anschuldigungen erstmals vor einem Gericht in Izmir erscheinen.

Der einzige Angeklagte des Workshops, der in Untersuchungshaft bleiben soll, ist Veli Acu, ein Vorstandsmitglied der NGO Human Rights Agenda Association. Der Grund war nicht erkennbar.

Eine Entscheidung des Richters über den Antrag der Staatsanwaltschaft wurde noch am Mittwochabend erwartet. Auch nach der Entlassung aus der Untersuchungshaft geht für die Angeklagten das Strafverfahren weiter. Üblicherweise ist die Freilassung an Auflagen gebunden wie die regelmäßige Meldung bei der Polizei. (Markus Bernath, 25.10.2017)