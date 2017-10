Menschenrechtler verteidigen sich vor türkischem Gericht

Führende Amnesty-Vertreter erstmals vor Gericht – Der Deutsche Peter Steudtner fordert seine Freilassung

Als die Sitzungspause endet, tritt Idil Eser in den Zeugenstand und spricht den einen Satz, der diesen Strafprozess für die Vertreter der türkischen Zivilgesellschaft wie für die vielen internationalen Beobachter zusammenfasst. "Ich bin angeklagt wegen der Arbeit für Menschenrechte", erklärt die Landesdirektorin von Amnesty International in der Türkei. Es ist später Nachmittag im Sitzungsaal der 35. Kammer für schwere Straftaten des Istanbuler Justizpalasts. Eser wirke ebenso resolut wie elegant, berichten ihre Kollegen von den Zuhörerbänken. Die Amnesty-Chefin trägt schwarz zu ihrem schlohweißen Haar. Ihren 54. Geburtstag hat sie gerade allein in der Einzelhaft gefeiert.

Seit mehr als drei Monaten sind Idil Eser, Taner Kılıç, der Präsident von Amnesty International in der Türkei, und sieben weitere Menschenrechtler in Haft. Zwei andere hat die türkische Justiz wieder aus der Untersuchungshaft gelassen. Weshalb wissen sie auch nicht. Vorgeworfen wird ihnen allen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation. Absurd nennt das Özlem Dalkiran, die erste Menschenrechtlerin, die am Mittwoch vor Gericht angehört wird. Sie habe ihr ganzes Leben lang gegen den Terrorismus angekämpft, erklärt die Vertreterin der Citizens Assembly in der Türkei.

"Anschuldigungen konstruiert"

Festgenommen wurden die Aktivisten bei einem Workshop Anfang Juli auf Büyükada, der größten der Prinzeninseln vor Istanbul. Zwei ausländische Trainer sprachen dort zum Thema Datensicherheit. Einer von ihnen ist der Deutsche Peter Steudtner. Er kommt nach Dalkiran an die Reihe. Steudtner gibt seine Erklärung in Englisch ab. Ein Teil der Anschuldigungen gegen ihn sei konstruiert, ein anderer Teil stehe in keinem Zusammenhang mit der Anklage, so erklärt der deutsche Menschenrechtler. Nichts davon schaffe eine Verbindung zum Terrorismus.

Steudtner beklagt sich: Er sei festgenommen und nicht über seine Rechte unterrichtet worden. Stattdessen habe er ein eineinhalbstündiges Verhör mit Drohungen über sich ergehen lassen müssen. "Ich fordere meine Freilassung und meinen Freispruch", sagt er.

Zwei Verfahren, eine Anklage

Anders als die zehn Angeklagten des Workshops war AI-Präsident Kılıç bereits im Juni verhaftet worden. Ihm wird vorgeworfen, der Bewegung des Predigers Fethullah Gülen anzugehören, einem früheren politischen Verbündeten der Regierungspartei AKP. Kilic' Fall wurde kurzerhand dem Strafverfahren gegen die Teilnehmer des Seminars angeschlossen. Auch dafür ist der Grund nicht klar. Kılıç muss am Donnerstag wegen derselben Anschuldigungen erstmals vor einem Gericht in Izmir erscheinen.

In Istanbul begann der Prozess am Mittwochmorgen mit eineinhalb Stunden Verspätung und in einem Gerichtssaal, der – wie gewöhnlich bei diesen Anlässen – viel zu klein für den Publikumsandrang war. In 60 Jahren Geschichte von Amnesty International ist es das erste Mal, dass führende Vertreter der Organisation wegen ihrer Arbeit vor Gericht stehen.

Özdemir: Geiseln freilassen



Der Ko-Vorsitzende der deutschen Grünen, Cem Özdemir, bezeichnete in einem Interview mit dem Deutschlandfunk die deutschen Häftlinge in der Türkei wie Peter Steudtner oder den Zeitungskorrespondenten Deniz Yücel als Geiseln. Sie müssten sofort freigelassen werden. "Es kann nicht sein, dass Menschen, die ihre Meinung äußern, die sich für Demokratie, für Menschenrechte einsetzen, mit an den Haaren herbeigezogenen Vorwürfen eingesperrt werden", sagte der Grünen-Politiker. Özdemir wird als möglicher neuer Außenminister gehandelt.

Beim ersten Verhandlungstag werden die elf Angeklagten nacheinander erstmals angehört. Der Richter wird dann über die Fortdauer der Untersuchungshaft entscheiden. Denkbar ist, dass zumindest die zwei ausländischen Angeklagten, der Deutsche Steudtner und der schwedische Staatsbürger Ali Gharavi, frei kommen. Für die Unterstützung oder gar die Mitgliedschaft in einer Terrororganisation sieht das türkische Strafrecht Gefängnisstrafen von siebeneinhalb bis 15 Jahren vor. (Markus Bernath, 25.10.2017)