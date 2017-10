Chefredakteure in Tansania kritisieren Schließung mehrerer Zeitungen

Trend" könnte "ernsthaft die Medien in diesem Land gefährden"

Daressalam – Chefredakteure in Tansania haben die Sperrung einer weiteren regierungskritischen Zeitung scharf kritisiert. "In der Geschichte dieses Landes kam es noch nie vor, dass fünf Medienhäuser zeitgleich von der Regierung gesperrt sind", sagte Neville Meena vom Tansania Forum der Chefredakteure (TEF) am Mittwoch.

"Wir sehen mit großer Sorge, dass dieser Trend – sollte er fortfahren – ernsthaft die Medien in diesem Land gefährden wird", so Meena. Die Regierung hatte am Dienstag die Zeitung "Tanzania Daima" für 90 Tage wegen angeblich fehlerhafter Berichte gesperrt. Zuvor waren vier weitere Zeitungen und zwei Radiosender vorübergehend eingestellt worden. Das TEF will sich Meena zufolge am Donnerstag treffen, um das weitere Vorgehen der Medienbranche zu besprechen.

Unter Präsident John Magufuli hat sich die Meinungs- und Pressefreiheit in dem ostafrikanischen Land verschlechtert. Der seit 2015 amtierende Staatschef toleriert Menschenrechtlern zufolge keine Kritik. Seine Regierung hat mehrere Gesetze verabschiedet, die die Pressefreiheit einschränken. (APA, 25.10.2017)