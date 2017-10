Schmadtke stellt klar: "Wollte Stöger nicht feuern"

Ex-Sportdirektor der Kölner dementiert Gerüchte, wonach er den Trainer entlassen wollte – Calmund kennt Gründe für Rückzug trotz Vertrags bis 2023

Köln – Der Rücktritt von Jörg Schmadtke hat beim 1. FC Köln ein Fußball-Beben ausgelöst. Auch zwei Tage nach dem überraschenden Entschluss des 53-Jährigen, trotz eines bis 2023 (!) datierten Vertrages bei den Geißböcken aufzuhören, wird wild über die Gründe seines Abschieds spekuliert.

Nach Informationen der Bild soll Schmadtke mit seiner Forderung, die Trennung von Cheftrainer Peter Stöger angesichts der prekären Tabellensituation und der Dauer-Negativserie zu vollziehen, beim FC-Präsidium auf taube Ohren gestoßen sein und habe deshalb hingeschmissen.

Festhalten an Stöger

Am Mittwoch nun das Dementi vom Ex-Sportdirektor. "Ich wollte Peter Stöger nicht feuern", sagte Schmadtke dem kicker. Er sei bis zum Schluss von Stöger überzeugt gewesen. Über weitere Details und Hintergründe schwieg sich der einstige Bundesliga-Torhüter aus und verwies auf eine entsprechende Abmachung mit dem FC-Präsidium.

Gespräch mit Calmund

Reiner Calmund, der langjährige Manager und Geschäftsführer von Bayer Leverkusen, äußerte sich bei Sky zu den vermeintlichen Beweggründen von Schmadtke: "Er hat mir gesagt: 'Calli', ich bin der Auffassung, dass ich zu einer Belastung werde in der Situation für den Verein und auch nicht helfen kann.' Das war der einzige Grund, warum er gesagt hat: Schluss!"

Die Versuche des Sky-Experten, Schmadtke zu einem Umdenken zu bewegen, seien fehlgeschlagen. "Ich habe ihm gesagt, dass er noch drei Nächte drüber schlafen soll, aber das wollte er nicht. Zudem habe ich ihm versucht klar zu machen, dass jeder mal Fehleinkäufe hat, aber er ist konsequent bei seiner Entscheidung geblieben", so der 68-jährige Calmund.

Wegen Kaderzusammenstellung in der Kritik

Schmadtke selbst stand in den letzten Wochen in Köln stark in der Kritik, weil die Kaderzusammenstellung für die laufende Saison mehr als diskussionswürdig war. Eine adäquater Ersatz für Torjäger Anthony Modeste, der für 35 Millionen Euro Ablöse im Sommer nach China gewechselt war, konnte nicht gefunden werden. Vor allem in der Offensive hat Köln große Defizite, Schmadtke holte den 39-jährige Peruaner Claudio Pizarro, der allerdings bei der Nullnummer gegen Werder Bremen am vergangenen Sonntag kurzfristig verletzt ausfiel und nicht für das so dringend benötigte Siegtor im Kellerduell sorgen konnte.

Teammanager Stöger?

Derweil spekuliert das Fachblatt kicker damit, dass Coach Stöger sogar die Position als Teammanager nach englischem Vorbild in Köln ausfüllen könnte. Der 51-Jährige hat schon Erfahrung in dieser Hinsicht gesammelt. Mit Austria Wien holte er in dieser Rolle sogar 2005 den österreichischen Meistertitel und die Vienna führte er in die 2. Liga. Vorteil einer solchen Lösung: Reibungsverluste durch die Einarbeitung eines neuen Managers sind nicht zu befürchten.

Der FC geht aber zurzeit einen anderen Weg. Sportdirektor Jörg Jakobs wird wohl zusammen mit Stöger Ausschau nach neuen Spieler halten. "Da Jörg Schmadtke nun weg ist, wird der Wintertransfermarkt nicht einfach werden", so Stöger. (sid, 25.10.2017)