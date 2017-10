Wohin man für den Preis des iPhone X reisen kann

Ab sofort kann das iPhone X vorbestellt werden. 1.149 Euro legt man für das gute Stück auf den Tisch. Diese Reisen könnte man um dieselbe Summe machen

Am 12. September hat Apple die lang herbeigesehnten Geheimnisse rund um das neue iPhone gelüftet. Im neuen Apple Park, genauer gesagt im "Steve Jobs Theater", wurden Apple-Fans rund um den Globus die neuen Modelle präsentiert. Und jetzt ist es auch in Österreich soweit: Ab Freitag, 27. Oktober kann das Jubiläums-Modell, das iPhone X, vorbestellt werden. Doch neben zahlreichen neuen Features hat es vor allem auch der Preis in sich: 1.149 Euro legt man für das gute Stück auf den Tisch.

Die Reisesuchmaschine checkfelix.com zeigt, wohin man um diese Summe reisen könnte.

Fünf Dinge, die man sich mit 1.149 Euro leisten könnte:

1. Gemeinsam mit einem Freund, Verwandten oder Bekannten in das beliebteste Winterreiseziel der Österreicher – Bangkok – fliegen.

foto: travel mania

2. Ein Ticket für Hin- und Rückflug zum am weitesten von Österreich entfernten Flughafen, Wellington in Neuseeland, kaufen.

foto: victor maschek

3. Sich rund 32 Mal aus dem Zentrum Wiens mit einem Taxi zum Flughafen Wien Schwechat chauffieren lassen.

foto: ivosar

4. Bis zu 45 Mal den persönlichen Lieblings-Sitzplatz im Flieger einer Austrian Airlines Maschine reservieren. (red, 27.10.2017)