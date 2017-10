70-facher Mörder mit österreichischer Hilfe in Ungarn gefasst

Der "Schlächter von Pakistan" wollte sich nach Österreich schleppen lassen. Er wurde an der ungarischen Grenze zu Serbien und Kroatien festgenommen

Wien/Budapest – Unter Mithilfe von Ermittlern des österreichischen Bundeskriminalamts ist am Dienstag in Ungarn ein wegen 70-fachen Mordes gesuchter Pakistaner festgenommen worden. Der 35-Jährige wird von der pakistanischen Polizei als "Schlächter von Pakistan" bezeichnet und steht auf der "Most Wanted"-Liste. Heimische Zielfahnder hatten herausgefunden, dass er sich nach Österreich schleppen lassen wollte.

Die Ermittler kontaktierten gemeinsam mit Spezialisten des Büros Menschenhandel und Schlepperei im Bundeskriminalamt die Kollegen der ungarischen Schleppereibekämpfung. "Das musste sehr schnell gehen", sagte BK-Sprecher Vincenz Kriegs-Au am Mittwoch. In einem Wald bei Boly in der Nähe zum Dreiländereck mit Kroatien und Serbien wurden daraufhin von den ungarischen Behörden 42 geschleppte Personen angehalten, darunter der mit internationalem Haftbefehl gesuchte Pakistaner.

Mann soll Auftragsmorde ausgeführt haben

Der Mann wurde aufgrund der Interpol-Fahndung sofort festgenommen. Über eine Auslieferung nach Pakistan soll in den kommenden Tagen entschieden werden. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, in Pakistan rund 70 Menschen gegen Bezahlung getötet zu haben. Worum es bei den Tötungsdelikten genauer ging, war den österreichischen Ermittlern nicht bekannt. (APA, 25.10.2017)