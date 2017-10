Forscher warnen vor Ausbreitung eines Fischparasiten

Tetracapsuloides bryosalmonae kann ganze Populationen von Süßwasserfischen ausrotten

Lausanne – Der Parasit Tetracapsuloides bryosalmonae befällt Süßwasserfische und löst bei ihnen eine tödliche Nierenerkrankung aus. Für Menschen ist der Erreger ungefährlich, von Fisch zu Fisch über einen zweiten Wirt kann er sich jedoch leicht weiterverbreiten und ganze Bestände auslöschen, berichtet die ETH Lausanne (EPFL).

Der zu den Nesseltieren zählende Schädling setzt den Fischbeständen in den Flüssen Europas und der USA zu. In der Schweiz sind beispielsweise Regenbogenforelle, Bachforelle und Saibling betroffen. Der Parasit ist auch in österreichischen Fließgewässern präsent. Die Bachforellen sind besonders betroffen und werden in vielen heimischen Gewässern höchstwahrscheinlich deswegen weniger.

Aktuelle Forschungen

Mansour El-Matbouli, seit 2009 Leiter der Klinischen Abteilung für Fischmedizin der Veterinärmedizinischen Universität (Vetmed) Wien, führt aufgrund der Problematik gegenwärtig drei Projekte durch, von denen eines in Kooperation mit der BOKU vom Klima- und Energiefonds unterstützt wird. Seit 2015 werden laut dem Experten zudem mehrere Monitoring-Studien in den österreichischen Flüssen durchgeführt.

Gemeinsam mit Kollegen von der Forschungsanstalt Eawag und der Universität Bern haben EPFL-Wissenschafter drei Jahre lang den Fluss Wigger in den Kantonen Luzern und Aargau untersucht. Anhand der Daten konnten sie ein mathematische Modell entwickeln, um die Verbreitung des Parasiten zu modellieren und Ausbrüche vorherzusagen. Davon berichteten sie kürzlich im Fachblatt "PNAS".

Wirtswechsel

Für das Modell mussten die Wissenschafter den Lebenszyklus des Parasiten berücksichtigen: Zunächst befällt der Erreger nämlich sogenannte Moostierchen (Bryozoa), die an Steinen im Flussbett haften. In Form von Sporen gelangt der Parasit dann ins offene Wasser und dringt über die Kiemen der Fische in deren Schleimhäute ein, bevor es ihre Nieren befällt.

Über den Harn gelangen – mittlerweile mutierte – Sporen wiederum ins Wasser und infizieren Moostierchen. Der Erreger braucht somit sowohl Moostierchen als auch Fische für seinen Lebenszyklus.

Eine weitere Stufe der Komplexität: In kühlem Wasser ruft der Parasit kaum Symptome hervor. Bleibt die Wassertemperatur jedoch mehrere Wochen über 15 Grad Celsius, wird die Krankheit tödlich für die Fische. Infizierte Tiere, die überleben, scheiden noch über lange Zeit Sporen aus. All das mussten die Forscher berücksichtigen.

Noch keine wirksame Methode zur Bekämpfung

Für das Modell sammelten sie von mehreren Abschnitten der Wigger Proben von Fischen, maßen die Konzentration von Moostierchen- und Parasiten-DNA im Wasser, um deren Verbreitung abzuschätzen, und berechneten hydrologische und geomorphologische Variablen, wie Studienautor Luca Carraro von der EPFL erklärte. Dabei stellte sich beispielsweise heraus, dass der Parasit besonders in Moränen gedeiht, wo er vor Strömungen geschützt ist.

Ihre eigenen Daten kombinierten die Wissenschafter zudem mit zahlreichen weiteren, zum Beispiel um den Klimawandel und die Wassertemperaturen zu berücksichtigen. Zwar lässt sich die Fischkrankheit derzeit nicht wirksam bekämpfen, jedoch könnten Vorhersagen mit dem Modell bei Umweltmanagemententscheiden helfen, hoffen die Forscher.

Zudem ließe sich das Modell mit Anpassungen auch auf andere Bereiche anwenden, wie um die Verbreitung invasiver Arten oder das Verschwinden einheimischer Arten vorherzusagen, schrieb die EPFL. (APA, red, 25. 10. 2017)