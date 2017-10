Freispruch für steirischen Arzt: Kinder zeigen Richter und Staatsanwalt an

Die vier Kinder des Mannes haben eine Sachverhaltsdarstellung gegen Richter und Staatsanwalt eingebracht

Graz – Die vier Kinder eines oststeirischen Arztes, der vom Vorwurf des Quälens freigesprochen worden war, haben gegen den Richter und den Staatsanwalt Anzeige erstattet. Das berichtete der "Kurier" am Mittwoch in seiner Online-Ausgabe. Die drei Töchter und der Sohn haben demnach eine Sachverhaltsdarstellung bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eingebracht.

Bereits nach dem am 29. September in Graz ergangenen Freispruch standen Vorwürfe seitens der Kinder vor allem gegen Richter Andreas Rom im Raum. Dessen Verhalten während der Hauptverhandlung sei, so die Kinder, "rechtlich nicht nachvollziehbar" gewesen. Ähnliches wird auch Ankläger Christian Kroschl unterstellt, der allerdings gegen das Urteil Berufung angemeldet hat. Der Freispruch für den Mediziner ist daher nicht rechtskräftig. Nun wird auf die schriftliche Urteilsausfertigung gewartet, die laut Staatsanwaltschaft Graz am Mittwoch noch nicht vorlag.

Der Pressesprecher der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, Rene Ruprecht, sagte der APA, bis zum frühen Mittwochnachmittag sei keine Sachverhaltsdarstellung eingetroffen. Die Anwältin der Kinder, Andrea Peter, erklärte Mittwochmittag, dass sie ihre Mandanten bei der Sachverhaltsdarstellung nicht beraten oder unterstützt habe. Es könne sein, dass die Kinder die Sachverhaltsdarstellung selbst eingebracht haben, meinte Peter. (APA, 25.10.2017)