72 Anzeigen bei Ostliga-Derby zwischen Austria und Rapid

Laut Polizeiangaben verschafften sich rund 50 Personen gewaltsam Zutritt ins Stadion

Wien – Nach dem Wiener Ostliga-Derby der Amateur-Teams von Austria und Rapid am Dienstag hat die Polizei laut einer Aussendung vom Mittwoch 72 Verwaltungsstrafen zur Anzeige gebracht. Demnach hatten sich nach Spielbeginn rund 50 mit Zahnschutz und gepolsterten Handschuhen ausgerüstete Personen – laut Polizei zum Teil als Rapid-Fans erkennbar – gewaltsam Zutritt in das Stadion in der Laaer-Berg-Straße verschafft.

Die Beamten setzten Pfefferspray ein. Während des Spiels kam es zu keinen weiteren Vorfällen, danach stellte die Polizei 36 Identitäten fest und zeigte die betroffenen Personen wegen des Verdachts der Nötigung an.

Das Spiel zwischen den drittplatzierten Veilchen und den auf Platz fünf liegenden Grünen endete übrigens mit einem 1:1. (APA, 25.10.2017)