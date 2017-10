ÖVP und FPÖ starten Koalitionsgespräche

Parteichefs treffen sich, um "grundsätzliche Fragen" zu klären

Wien – Am Mittwochmittag haben die offiziellen Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ begonnen. Es gehe in der ersten Sitzung darum, eine Struktur für die weiteren Verhandlungen zu schaffen und eine Bestandsaufnahme zu machen, sagten ÖVP-Chef Sebastian Kurz und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache vor dem Termin im Palais Niederösterreich in der Wiener Herrengasse.

Kurz will in den Verhandlungen "grundsätzliche Fragen klären", "vielleicht einen Kassasturz" machen und "Ziele definieren, wo wir gemeinsam hinwollen, was wir verändern wollen in diesem Land", sagte er vor der ersten Verhandlungsrunde, die bis 15 Uhr angesetzt war. Er wolle zügig verhandeln, an erster Stelle stehe aber die Qualität.

orf Zehn Tage nach der Nationalratswahl haben ÖVP und FPÖ mit den Verhandlungen über eine Regierungszusammenarbeit gestartet. Dienstagmittag sind dazu die Verhandlungsteams beider Parteien erstmals in der Wiener Innenstadt zusammen gekommen. Beitrag aus der ZiB um 13 Uhr.

Beide Parteichefs erschienen als Teil von je fünfköpfigen Verhandlungsteams; Kurz wurde flankiert von seinen Generalsekretären Elisabeth Köstinger und Stefan Steiner, ÖVP-Wien-Obmann Gernot Blümel und Casinos-Vorstandsmitglied Bettina Glatz-Kremsner. Das sei "ein Team aus Menschen, die ich kenne, die ich schätze, denen ich vertraue", sagte Kurz. Zu späteren Terminen will er auch mehr Verhandler und Experten zuziehen.

Tipps für Strache

Strache traf mit einigen Minuten Verspätung und in Begleitung von Generalsekretär Herbert Kickl, Vizeparteiobmann Norbert Hofer, Klubdirektor Norbert Nemeth und der Abgeordneten Anneliese Kitzmüller ein. Man habe sich in der Partei "seit Jahren auf so eine Situation vorbereitet", auch wenn er in seiner zwölf Jahre dauernden Parteiobmannschaft noch keine Koalitionsgespräche geführt hat, sagte Strache. "Mit Sicherheit" habe er sich Tipps dafür geholt – von wem, wollte der FPÖ-Chef aber nicht sagen.

Auch Strache wünschte sich einen "Kassasturz". Wie berichtet ist die budgetäre Ausgangslage für die Republik zu Beginn der neuen Regierungsperiode günstig. (sefe, 25.10.2017)