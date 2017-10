Gelöbnis nicht in Ordnung: Kärntner Ersatzgemeinderat verliert Mandat

Robert Gaschnig von der Liste Stall hat die Gelöbnisformel nicht richtig gesprochen. Der Verfassungsgerichtshof hat gegen ihn entschieden

Wien/Stall im Mölltal – Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat den Schlussstrich unter eine turbulente Angelobung in Stall im Mölltal im Bezirk Spittal an der Drau gezogen. Ein Ersatzgemeinderat hatte sein Gelöbnis nicht ordnungsgemäß geleistet und verliert sein Mandat, teilte der VfGH am Mittwoch mit. Zuvor hatte der Mann dem Bürgermeister auch den Handschlag verweigert, für die Aberkennung war das allerdings unerheblich.

Der Vorfall hatte sich in der konstituierenden Sitzung des Staller Gemeinderates im am 15. März 2015 zugetragen. Die Mandatare legten nacheinander ihr Gelöbnis ab – als jedoch Ersatzgemeinderat Robert Gaschnig (Liste Stall) an der Reihe war, wollte er Bürgermeister Peter Ebner (SPÖ) nicht die Hand geben. Es folgte ein Wortgefecht zwischen den beiden: "Wenn du nicht willst, tut es mir leid, dann gibt es keine Angelobung für dich, wenn du mir die Hand nicht gibst", beharrte der Bürgermeister laut Tonbandprotokoll. Nach einigem Hin und Her sagte Gaschnig schließlich: "Ich gelobe kann ich wohl sagen."

Ergänzung nur mit religiöser Beteuerung

Laut den Bestimmungen der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung haben die Mitglieder des neu gewählten Gemeinderates allerdings durch die Worte "Ich gelobe" ihr Gelöbnis abzulegen.

Und darauf bezog sich auch der VfGH in seiner Entscheidung: Mit der Formulierung "Ich gelobe kann ich wohl sagen" sei nicht "das gesetzlich vorgesehene Gelöbnis" geleistet worden – ein Mandatar habe lediglich die Möglichkeit, eine religiöse Beteuerung beizufügen. So eine Beteuerung kann zum Beispiel der Nebensatz "so wahr mir Gott helfe" sein.

Anwalt argumentiert mit Gelenksentzündung

Gaschnigs Anwalt argumentierte, sein Mandant habe zum Zeitpunkt der konstituierenden Sitzung an einer Gelenksentzündung gelitten und die rechte Hand nicht schnell genug bewegen können. Außerdem sei in der Kärntner Gemeindeordnung für die Angelobung von Gemeinderäten gar kein Handschlag vorgesehen. Tatsächlich verweist auch der VfGH darauf, dass die Mitglieder des Gemeindevorstandes und deren Ersatzmitglieder "dieses Gelöbnis in die Hand des Bürgermeisters abzulegen" hätten.

Für den Doch-Nicht-Ersatzgemeinderat ist der Zug damit abgefahren, so der VfGH: Aus der Gemeindeordnung ergebe sich nicht, dass einem (Ersatz-)Mitglied, "das ordnungsgemäß geladen wurde, um angelobt zu werden und an einer Sitzung des Gemeinderates teilzunehmen", eine weitere Möglichkeit zur Ablegung des Gelöbnisses gegeben werden muss, "wenn es bereits einmal verweigert worden ist". (APA, 25.10.2017)