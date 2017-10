"House of Cards": Fünfte Staffel bei Netflix ab Ende November

Streamingdienst gibt Startzeitpunkt für Österreich und Deutschland bekannt

Wien – Die fünfte Staffel von "House of Cards" ist ab 30. November beim Streaming-Dienst Netflix zu sehen. Das teilte der Sender am Mittwoch mit. In Deutschland und Österreich hat sich wie berichtet Sky die Rechte für die Erstausstrahlung gesichert, die fünfte Staffel startete dort schon Ende Mai.

In den USA war die fünfte Staffel der Serie rund um Präsident Frank Underwood und Gattin Claire ebenfalls ab 30. Mai zu sehen, allerdings auf Netflix. (red, 25.10.2017)