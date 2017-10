Inoffizielle SNES-Konsole mit neuem "Turrican" angekündigt

Analogue bringt 2018 den Super Nt heraus, der alte Cardridges unterstützt

Hersteller Analogue arbeitet an einer neuen Konsole, um alte Super-Nintendo-Games auf modernen Fernsehern spielen zu können. Der Super Nt ist selbst nicht viel größer als eine Cardridge und soll eine bessere Spielbarkeit als Emulatoren bieten sowie über HDMI eine bessere Bildausgabe als der originale SNES.

Auf Basis des Altera Cyclone V FPGA-Chips wurde laut dem Hersteller sehr viel Zeit darauf angewandt, um die Hardware anzupassen und sicherzustellen, dass jedes SNES-Game unterstützt wird.

Kein Schnäppchen

Diesen Aufwand lässt sich Analogue auch einiges kosten: 189 Dollar werden für den Super Nt gefordert. Im Februar 2018 soll die Auslieferung erfolgen. Für das Geld erhalten Käufer neben der Konsole auch zwei Controller sowie den bisher nie erschienenen "Director's Cut" des Shooters "Super Turrican".

Auch damit bietet sich der Super Nt für Sammler an. Einen günstigeren Abstecher in die Videospielgeschichte bietet Nintendo mit dem SNES Mini unterdessen selbst an. (zw, 25.10.2017)