"Destiny 2" für PC erschienen: Alle Features im Überblick

Shooter war in den USA das bisher erfolgreichste Konsolenspiel 2017

Der Sci-Fi-Shooter "Destiny 2" ist einen Monat nach der Konsolenfassung nun auch für Windows-PC erhältlich. Laut Hersteller Bungie wurde die PC-Ausgabe gemeinsam mit dem Studio Vicarious Visions entwickelt und auf die Anforderungen von PC-Spielern zugeschnitten.

So unterstützt die PC-Version Auflösungen bis 4K, eine unbegrenzte Bildrate, Maus- und Tastatur-Eingabe mit individueller Tastenbelegung, Textchat, ein anpassbares Sichtfeld, detaillierte Grafikeinstellungen sowie 21:9-Bildschirme und das Spielen auf bis zu drei gekoppelten Monitoren und HDR-Darstellung.

destinygame Der PC-Trailer zu "Destiny 2".

Erfolgreich in den USA

Gespannt darf man sein, ob Bungie und Herausgeber Activision den bisherigen Erfolg der Serie auf PS4 und Xbox One am PC fortsetzen können. Laut dem jüngsten Bericht des Marktforschers NPD Group war "Destiny 2" nach weniger als einem Verkaufsmonat das bisher meistverkaufte Konsolenspiel 2017 in den USA.

Die Mindestanforderungen für die PC-Version sind ein Intel Core i3-3250, Intel Pentium G4560 oder AMD FX-4350 sowie eine GeForce GTX 660 2 GB, GTX 1050 2 GB oder Radeon HD 7850-Grafikkarte. Es werden 6 GB RAM und 68 GB an Festplattenspeicher benötigt. (red, 25.10.2017)