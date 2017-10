Apple setzt mit Zukauf auf kabelloses Aufladen

US-Technologieriese übernahm neuseeländische Firma PowerbyProxi

Apple baut durch einen Zukauf in Neuseeland seine Expertise für kabelloses Aufladen von Smartphones aus. Der US-Technologiekonzern habe die Firma PowerbyProxi in Neuseeland erworben, sagte ein Apple-Sprecher und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Beide Unternehmen hätten allerdings Stillschweigen über Details vereinbart.

2007 gegründet

PowerbyProxi wurde 2007 aus der Universität Auckland heraus gegründet. Die Investmentfirma von Apple-Konkurrent Samsung investierte 2013 rund 3,3 Mio. Euro in das Unternehmen.

Apple hinkt bei der Technologie hinter Samsung her, der bereits vor Jahren kabellose Ladefunktionen in seine Smartphones einbaute. Man legt dabei das Gerät auf eine spezielle Ladeschale und der Akku füllt sich. Apple führte das System zuletzt beim iPhone 8 und 8 Plus ein. (APA, 25.10. 2017)