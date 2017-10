Mann ohne Gedächtnis irrte durch deutsche Stadt

Polizei sucht Angehörige, Drachen-Tätowierungen an beiden Oberarmen

Düsseldorf – Die deutsche Polizei hat in der Stadt Emmerich in Nordrhein-Westfalen einen am Kopf verletzten Mann ohne Gedächtnis aufgegriffen. Der Unbekannte sei zwischen 50 und 55 Jahre alt und habe nicht mehr gewusst, wer er ist, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er sei am späten Sonntagabend nahe der Grenze zu den Niederlanden umhergeirrt und habe an einer Haustür geläutet, sagte ein Sprecher.

In Gebüsch aufgewacht

Zufällig vorbeikommende Polizisten entdeckten den Mann auf der Straße. Er habe sich lediglich daran erinnert, in einem Gebüsch aufgewacht zu sein. Die Polizei sucht nun mit einem Foto nach Bekannten oder Angehörigen des Mannes. "Wir hoffen darauf, jemanden zu finden, der ihn kennt." Der Mann spricht den Angaben zufolge akzentfreies Deutsch, ist 1,75 Meter groß und hat an beiden Oberarmen Drachenmotive als Tätowierungen.

Woher die Verletzung am Kopf stamme, sei noch unklar. "Das kann natürlich von einem Schlag herrühren, wir wissen es aber nicht", sagte der Polizeisprecher. Hinweise auf Drogenkonsum oder Alkohol lägen derzeit nicht vor. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Ein kompletter oder auch nur teilweiser Gedächtnisverlust kann nach einem traumatischen Erlebnis wie einer Gewalttat, einem Unfall oder einem Schlaganfall eintreten. Auch dauerhafter Stress, Angst oder Depression können Auslöser für eine Amnesie sein. (APA, 25.10.2017)