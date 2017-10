Eine kleine Safari

Ein eindrucksvoller Streifzug durch die Tierwelt Afrikas

Afrikas Tierwelt wird in Kinderbüchern sehr oft gezeigt. Tiger, Zebra und Co faszinieren Kinder einfach. Das bezeugt zu Hause auch schon das ständige Verlängern der Jahreskarte für den Zoo. Der Tiergartenbesuch gehört zum Kindsein, wie zumindest einmal im Zirkus gewesen zu sein. Ein grafisch besonders eindrucksvolles Buch über Afrikas Tiere kommt dieser Tage von Florian Bayer und Alicia Klepeis.

"Auf Safari! Was Afrikas wilde Tiere alles können" richtet sich an Kinder ab dem sechsten Lebensjahr – ältere tun sich aber wahrscheinlich ein bisschen leichter. Denn zu den tollen Tierillustrationen gibt es viel, sehr viel Informationen. Da geht es um die Lebenserwartung, die Verbreitung und natürlich um Basisdaten wie Gewicht und Länge. Von der Spinne über die Zebramanguste bis hin zum Gorilla sind hier alle Tiergattungen vertreten. Was natürlich nicht fehlen darf: etwaige Besonderheiten, wie etwa beim Gepard sein Lauftempo. Wer am Ende weiß, was ein Hemicentetes semispinosus ist, darf sich dann selbst Wildtierexperte nennen. (Peter Mayr, 21.10.2017)