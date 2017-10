Vanek mit Canucks bei Ex-Club Wild erfolgreich

Flyers unterlagen mit Raffl gegen Ducks

Minneapolis (Minnesota) – Die Vancouver Canucks und Thomas Vanek haben ihre Serie von fünf Auswärtsspielen in der NHL am Dienstag mit einem 1:0-Sieg bei Minnesota Wild abgeschlossen. Vanek vermochte sich gegen einen seiner Ex-Clubs nicht entscheidend in Szene zu setzen, er stand beim dritten Erfolg der Canucks in Serie rund zwölf Minuten auf dem Eis.

Eine 2:6-Niederlage gab es hingegen für die Philadelphia Flyers und Michael Raffl daheim gegen die Anaheim Ducks. (APA, 25.10.2017)

NHL vom Dienstag:

Minnesota Wild – Vancouver Canucks (mit Vanek) 0:1

Philadelphia Flyers (mit Raffl) – Anaheim Ducks 2:6

Montreal Canadiens – Florida Panthers 5:1

Nashville Predators – Calgary Flames 2:3 n.P.

Colorado Avalanche – Dallas Stars 5:3

Vegas Golden Knights – Chicago Blackhawks 4:2

Buffalo Sabres – Detroit Red Wings 1:0

New York Islanders – Arizona Coyotes 5:3

Pittsburgh Penguins – Edmonton Oilers 2:1 n.V.

Carolina Hurricanes – Tampa Bay Lightning 1:5

Ottawa Senators – Los Angeles Kings 2:3 n.P.