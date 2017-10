ÖVP und FPÖ starten erste Runde zu Mittag

Die Teams beraten im Palais Niederösterreich über eine schwarz-blaue Koalition

Wien – ÖVP und FPÖ starten die erste Runde der Koalitionsverhandlungen am Mittwoch um 12.30 Uhr im Palais Niederösterreich in Wien, gaben die beiden Parteien in der Früh bekannt. Sowohl bei der Ankunft als auch nach dem Gespräch sind Statements gegenüber den Medien geplant.

ÖVP-Obmann Sebastian Kurz hat die Freiheitlichen am gestrigen Dienstag zu Regierungsverhandlungen eingeladen. Diese haben das Angebot umgehend angenommen. Die General-Verhandlungsteams wurden ebenfalls sogleich bekanntgegeben und bestehen aus jeweils fünf Mitgliedern. Die erste Verhandlungsrunde ist bis etwa 15 Uhr angesetzt. (APA, 25.10.2017)