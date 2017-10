Kid Rock kandidiert doch nicht für US-Senat

Musiker bezeichnet Kampagnen-Webseite als Scherz

Detroit – Musiker Kid Rock strebt vorerst keinen Wechsel in die Politik an. "Ich kandidiere nicht für den Senat", sagte der 46-Jährige am Dienstag (Ortszeit) in der Radio-Sendung "Howard Stern Show". Im Juli hatte Kid Rock die Gerüchte um eine mögliche Kandidatur befeuert, als er die Website "kidrockforsenate.com" geschaltet hatte.

Auf der Seite ist der Musiker auf einem Lehnstuhl in einem herrschaftlichen Zimmer zu sehen, im Hintergrund hängt ein Gemälde von George Washington. Fans können Schilder, Mützen und T-Shirts mit der Aufschrift "Kid Rock for Senate" und anderes vermeintliches Wahlkampf-Material bestellen.

In dem Radio-Interview gab Robert James Ritchie, wie er bürgerlich heißt, nun bekannt: alles nur ein Scherz. Freunde hätten ihm von dem Gerücht, er werde für den Senat kandidieren, erzählt. Statt das zu dementieren, habe er sich zu dem PR-Gag entschlossen. Er habe viel Zuspruch für die angebliche Kandidatur bekommen, sagte der Musiker. "Ich habe Briefe aus aller Welt bekommen". Selbst der ehemalige Chefstratege im Weißen Haus, Steve Bannon, habe ihn zu einer Kandidatur ermutigt. (APA, 25.10.2017)