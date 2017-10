Entscheidung über weitere Glyphosat-Zulassung steht an

Über die weitere Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat berät heute der zuständige EU-Ausschuss in Brüssel. Ob abgestimmt wird, ist offen

Straßburg – Am Mittwoch könnte die Entscheidung über eine weitere Zulassung des umstrittenen Herbizids Glyphosat fallen. Die EU-Kommission will bei der Sitzung des maßgeblichen Ausschusses, in dem Experten der 28 EU-Länder sitzen, nur noch eine Verlängerung von fünf bis sieben Jahren durchsetzen – statt der bisher geplanten zehn Jahre. Nach einem Votum des Parlaments wird Österreich gegen die Verlängerung der Zulassung stimmen.

Das EU-Parlament hatte am Dienstag eine schrittweise, aber dann vollständige Abschaffung des unter Krebsverdacht stehenden Wirkstoffs Glyphosat nach fünf Jahren bis 2022 verlangt. Das Unkrautvernichtungsmittel soll dann außerhalb der Landwirtschaft verboten werden und in fünf Jahren komplett vom EU-Markt verschwinden. Die derzeitige Zulassung läuft am 15. Dezember aus, ob bei der Sitzung eine qualitative Mehrheit zustande kommt, ist fraglich. Im Vorjahr kam die nötige Mehrheit für oder gegen die weitere Nutzung im Kreis der EU-Staaten mehrmals nicht zustande. Kommt keine Mehrheit zustande, könnte die Kommission entscheiden oder ein Vermittlungsverfahren starten. (APA/red, 25.10.2017)