Apple verspricht: iPhone X bei Verkaufsstart in Apple Stores erhältlich

Davor hatten Gerüchte über Lieferengpässe die Runde gemacht – Kunden sollen jedoch früh aufstehen

Wer sich spontan ein iPhone X kaufen will, kann das laut Apple möglicherweise auch am ersten Verkaufstag des neuen Geräts tun. In einer Presseaussendung betont der Hersteller, dass sein neues Spitzen-Smartphone am 3. November auch in Apple Stores verfügbar sein wird. Allerdings sollen Kunden früh dort erscheinen. Bequemer ist das Vorbestellen, das ab diesen Freitag möglich sein wird. Eine Garantie für die Lieferung am 3. November gibt es da jedoch auch nicht.

Engpässe



Zuvor waren Produktionsschwierigkeiten kolportiert worden. Apple-Chef Tim Cook hatte dazu lediglich gesagt, man werde sehen, was passiert – und bemühe sich, so viele Geräte wie möglich zu produzieren. Beim Verkaufsstart wichtiger iPhones kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Lieferengpässen. Kunden mussten etwa Wochen auf das iPhone 7 warten. (red, 25.10.2017)