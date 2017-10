Online-Konkurrenz setzt AT&T zu

Video-Kunden wandern ab

Eine starke Online-Konkurrenz und Wirbelstürme in den USA haben ihre Spuren in der Bilanz des zweitgrößten US-Mobilfunkanbieters AT&T hinterlassen. Der Gewinn sei im abgelaufenen Quartal auf drei Milliarden Dollar (2,55 Mrd. Euro) von 3,3 Milliarden Dollar im Vorjahr gefallen, teilte das Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss mit. Der Umsatz schrumpfte auf 39,7 Milliarden Dollar von 40,9 Milliarden Dollar.

Kennziffern verfehlt

Bei beiden Kennziffern verfehlte das Unternehmen die Markterwartungen. Der Rivale der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US habe Video-Kunden an traditionelle und Online-TV-Wettbewerber verloren. Außerdem fielen Kosten für die Beseitigung der Netzwerk-Schäden durch die jüngsten Hurrikane an. (APA, 26.10.2017)