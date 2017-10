Xi Jinping für weitere fünf Jahre als Chinas Parteichef bestätigt

Nach einwöchigem Parteikongress erfolgte das erwartete Votum

Peking – Das neue Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas hat Xi Jinping für weitere fünf Jahre als Generalsekretär im Amt bestätigt. Nach Abschluss des einwöchigen Parteikongresses am Vortag erfolgte das erwartete Votum auf dem ersten Plenum der 204 stimmberechtigten Mitglieder und 172 Vertreter am Mittwoch in Peking.

Der 64-jährige "starke Mann Chinas" wollte nach der Sitzung die neuen Mitglieder des Ständigen Ausschusses des Politbüros und damit seinen neuen engsten Führungszirkel vorstellen. Nur Xi Jinping und Premier Li Keqiang verbleiben in dem Machtgremium, während die bisher fünf anderen Mitglieder neu ernannt werden. (APA, 25.10.2017)