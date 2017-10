Tokioter Börse weiter im Höhenflug

Nikkei-Index legte Mittwochvormittag um 0,2 Prozent zu

Tokio – Im Gefolge des Rekordstands des Dow Jones in New York hat die Tokioter Börse ihren Höhenflug am Mittwoch fortgesetzt. Der Nikkei-Index der 225 Standardwerte legte im Vormittagshandel um 0,2 Prozent auf 21.845 Punkte zu und war damit auf Kurs für einen Rekord von 17 Tagen mit Gewinnen in Folge. Der breiter gefasste Topix-Index legte ebenfalls um 0,2 Prozent zu auf 1759 Zähler. "Solange es an der Wall Street läuft, folgt Tokio auf dem Fuß", sagte ein Analyst. Ein weiter starker Dollar unterstützte abermals exportorientierte Unternehmen.

Der Dollar notierte mit 113,81 Yen weiter in Sichtweite zu einem Dreimonatshoch. Der Euro zeigte sich in Fernost behauptet und notierte bei 1,1655 Dollar. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9911 Franken je Dollar und 1,1655 Franken je Euro gehandelt. (Reuters, 25.10.2017)