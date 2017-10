Jamaika-Sondierungsrunde bekennt sich zu solider Haushaltspolitik

Bei den Beratungen der potenziellen Jamaika-Koalitionspartner ging es zunächst um die Haushalts- und Finanzpolitik

Berlin – CDU, CSU, FDP und Grüne haben am Abend ihre erste Sondierungsrunde zu Finanzen abgeschlossen und beraten nach Teilnehmerangaben nun über das Thema Europa. Es habe "grundsätzliche Einigung zu einer soliden Haushaltspolitik gegeben", hieß es nach den Beratungen aus Teilnehmerkreisen.

Details wurden zunächst nicht bekannt. Bei den Beratungen der potenziellen Jamaika-Koalitionspartner ging es zunächst um die Haushalts- und Finanzpolitik. Die vier Parteien hatten bereits in der Vor-Sondierung vergangenen Freitag signalisiert, dass man an der schwarzen Null, also einem ausgeglichenen Haushalt festhalten wolle. Für endgültige Festlegungen soll aber die Steuerschätzung Anfang November abgewartet werden.

Differenzen zwischen Grünen und FDP

In den Debatten ging es zunächst aber um das Volumen der Finanzmittel, die einer Koalition in den kommenden Jahren überhaupt zur Verfügung stehen. Das Finanzministerium hatte von 30 Milliarden Euro gesprochen. FDP und Grüne vermuten, dass der Finanzrahmen sehr viel größer sein wird. Außerdem geht es um die Priorität bei Ausgaben. Die FDP etwa pocht auf die vollständige Abschaffung des Soli, für die Grünen haben Investitionen einen höheren Stellenwert, die Union will einen Mix aus steuerlichen Entlastungen, Familienförderung und Investitionen.

Am Abend verhandelten die Spitzen der vier Parteien über das Thema Europa. Dabei geht es einerseits um die Frage, wie sich CDU, CSU, FDP und Grüne in der Debatte um die anstehenden EU- und Europazonen-Reformen aufstellen. Besprochen werden muss aber auch, wie sich ein Jamaika-Bündnis bei den anstehenden Entscheidungen in Brüssel etwa zum Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat positionieren soll. (Reuters, 24.10.2017)