4:1 – Ried wirft LASK hochkant aus dem Cup

Seifeddin Chabbi trifft drei Mal für den Zweitligisten, der dem Bundesligisten aus Linz im Prestige-Duell keine Chance lässt

Ried im Innkreis/Wien – Ried steht im Viertelfinale des österreichischen Fußball-Cup. Die Innviertler gewannen am Dienstag das Oberösterreich-Derby gegen den LASK mit überraschend klar mit 4:1 (2:0), Seifedin Chabbi erzielte dabei drei Treffer.

Der Zweitligist ging in der heimischen "Keine Sorgen Arena" durch einen Doppelschlag binnen drei Minuten 2:0 in Führung. Zunächst passte ein Schuss von Seifedin Chabbi (11.) aus der Drehung genau in die linke Ecke, wo sich LASK-Torhüter Pavao Pervan vergebens streckte. Das 2:0 besorgte dann der vom LASK ins Innviertel verliehene Kennedy Boateng (14.). Ried-Stürmer Thomas Fröschl hatte im Anschluss noch zwei Möglichkeiten.

Der LASK fand erst nach etwa einer halben Stunde wirklich in die Partie, wurde aber auch gefährlich. Bald nach der Pause schwächte sich Ried selbst, da Verteidiger Peter Haring (55.) wegen Torraubs die Rote Karte sah. Nach der zweiten Gelben Karte für Philipp Wiesinger (63.) war der numerische Vorteil für die Linzer wieder dahin.

Anschließend ging es Schlag auf Schlag: Chabbi (66.) erhöhte erst auf 3:0, dann verkürzte der eingewechselte Mergim Berisha (67.) für die Schwarz-Weißen, ehe Chabbi (72.) im Eins-gegen-Eins gegen Pervan mit seinem dritten Tor de facto für die Entscheidung sorgte.

"Wir waren sehr aggressiv. Ich glaube, wir haben verdient gewonnen", fiel die Analyse von Ried-Trainer Lassaad Chabbi gewohnt knapp aus. Auch sein erneut als Goalgetter überzeugender Sohn bekam kein Sonderlob: "Nein, er hat seinen Job gemacht. Er hat wieder Tore gemacht", meinte der gebürtige Tunesier, der im vergangenen Frühjahr mit den "Wikingern" aus der Bundesliga abgestiegen war, während der LASK den umgekehrten Weg ging.

Am Mittwoch wird das Cup-Achtelfinale mit den übrigen fünf Partien fortgesetzt. Der große Schlager ist das Wiener Derby Austria gegen Rapid (20.30 Uhr/live ORF eins). Titelverteidiger Red Bull Salzburg trifft auswärts auf Regionalligist Bad Gleichenberg (19.00 Uhr), Sturm Graz empfängt in einem Bundesliga-Duell den SCR Altach (18.00 Uhr/live Puls 4). (APA – 24.10. 2017)

ÖFB-Cup – Achtelfinal-Ergebnis:

SV Ried – LASK Linz 4:1 (2:0).

Tore: Chabbi (11., 66., 71.), Boateng (14.) bzw. M. Berisha (67.). Rote Karte: Haring (Ried/55.). Gelb-Rote Karte: Wiesinger (LASK/63.)

Ried: Gebauer – Kerhe, Boateng, Haring, Marcos – Grabher, Wiessmeier, Grgic, Durmus – Fröschl, Chabbi

LASK: Pervan – Ramsebner (62. Bruno), Trauner, Wiesinger – Ranftl, Erdogan, Michorl, Ullmann – Goiginger (46. M. Berisha), Gartler (72. Raguz), Riemann