Thiem souverän ins Wien-Achtelfinale

Österreichs Nummer eins lässt beim 6:3,6:4 gegen den Russen Rublew nie Zweifel über den Sieger aufkommen

Wien – Dominic Thiem steht zum fünften Mal im Achtelfinale des ATP-Tennisturniers in Wien. Der 24-Jährige feierte am Dienstagabend beim Erste Bank Open als Nummer zwei gesetzt einen 6:4,6:3-Auftaktsieg gegen den 20-jährigen Russen Andrej Rublew. Um sein zweites Wien-Viertelfinale nach 2013 spielt der Weltranglisten-Sechste am Donnerstag gegen den Franzosen Richard Gasquet.

Damit stehen zwei Österreicher in der zweiten Runde. Dennis Novak hatte sich am Nachmittag als Qualifikant gegen den Italiener Thomas Fabbiano 7:6(4),7:5 durchgesetzt. Sebastian Ofner blieb danach mit 3:6,4:6 gegen den Franzosen Lucas Pouille auf der Strecke.